روسيا تعلن الإفراج عن باحث سياسي فرنسي معتقل في صفقة تبادل سجناء

أعلنت وكالة الأمن الروسية، اليوم الخميس، الإفراج عن الباحث السياسي الفرنسي المعتقل في روسيا لوران فيناتييه، الذي يقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات ويواجه تهما جديدة بالتجسس، في إطار صفقة تبادل مع فرنسا.

وقالت وكالة الأمن الروسية الفيدرالية، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية الرسمية، إنه في المقابل تم الإفراج عن لاعب كرة السلة الروسي دانييل كاساتكين، المسجون في فرنسا بناء على طلب الولايات المتحدة.

وتم القبض على فيناتييه في موسكو في يونيو 2024. واتهمته السلطات الروسية بعدم التسجيل "كعميل أجنبي" أثناء جمع معلومات عن "الأنشطة (الروسية) العسكرية والتقنية العسكرية" التي يمكن استخدامها للإضرار بالأمن القومي، وأدانته محكمة وقضت بسجنه ثلاث سنوات.