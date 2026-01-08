كيسي عن مواجهة مصر: لا يمكننا الاختباء بعد الآن

أكد فرانك كيسي، قائد منتخب كوت ديفوار على صعوبة مواجهة مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وقال فرانك كيسي في تصريحات لصحيفة مونديال الإيفوارية: "كان من الرائع تحقيق الفوز في مباراة بوركينا فاسو، لقد كانت مباراة ديربي، وكانت مباراة صعبة للغاية، حتى وإن لم تعكس النتيجة ذلك".

وأضاف: "للحفاظ على الاستحواذ، عليك الركض كثيرًا، وهذا ما حاولنا فعله.. نحن سعداء للغاية لأننا فزنا هنا في مراكش مجددًا، على الرغم من أننا سنلعب خارج أرضنا في المرة القادمة".

وتابع لاعب الأهلي السعودي: "مواجهة مصر؟ سنحاول الحصول على قسط من الراحة لأن لدينا يومًا أقل من خصمنا.. سنتعافى بأسرع ما يمكن لأننا نواجه فريقًا قويًا".

وأكمل: "منتخب مصر يضم لاعبين مثل مرموش وصلاح.. لدينا جهاز فني رائع سيقودنا، ولن نصاب بالذعر لمجرد أننا نواجه خصمًا أقصانا قبل نسختين من دور الـ 16 بركلات الترجيح".

وأتم فرانك كيسي تصريحاته قائلًا: "ستكون معركة رائعة بين حامل اللقب وأكثر الفرق تتويجًا في أفريقيا، لذا ستكون مباراة رائعة.. على أي حال، لا يمكننا الاختباء بعد الآن.. من ربع النهائي فصاعدًا، لا يوجد سوى أفضل الفرق في أفريقيا".