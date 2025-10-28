كشف حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن التوافق مع الأشقاء في مصر على «عدد معتبر وكبير من أسماء» لجنة إدارة قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات لـ «الجزيرة» إن «هناك مرونة كبيرة من حماس حول باقي الأسماء، وأوكلنا مصر إقرار باقي الأسماء»، مشيرا إلى أن الوسطاء يتحركون بهذا التشكيل لدى الأطراف الأخرى.

وشدد أن كل ما تريده حماس أن تكون «لجنة وطنية تعمل لصالح الشعب الفلسطيني وبتوافق فلسطيني».

وعلق على المرسوم الرئاسي الخاص بتولي حسين الشيخ نائب الرئيس، منصب الرئاسة مؤقتًا في حال شغور المنصب، قائلا إن «النظام السياسي الفلسطيني تعرض لمجموعة التشوهات منذ بداية تدخل الأطراف الخارجية، حينما فُرض على السلطة عام 2003 استحداث منصب رئيس الوزراء لإيجاد مكانة لرئيس السلطة الحالي وقتها».

واعتبر أن هذه المراسيم «بعيدة عن روح القانون الأساسي المنظم لعملية الحكم في السلطة الفلسطينية، وبعيدة نهائيًا عن التوافق الوطني الفلسطيني».

ورأى أن «استمرار إصدار مثل هذه القرارات يهدف بالأساس إلى تفصيل هذه المناصب لأسماء ومقاسات معينة»، مضيفا أن «موقفنا في حماس واضح أن السلطة الفلسطينية بذلك، تسمح للمزيد من التدخل، وما نريده هو بناء نظام سياسي فلسطيني متوافق عليه يرتكز بالأساس إلى الإرادة الشعبية عن طريق الانتخابات».

وأضاف أن السلطة الفلسطينية بالإصرار على هذا «المنطق المتفرد» تفتح المجال أمام التدخل الخارجي في بناء النظام السياسي الفلسطيني، معتبرا أن «هذا الأمر يُضر بالحالة الفلسطينية ويعزز الانقسام»، مشددا أن «إصلاح السلطة بات أمرًا هامًا؛ ولكن يجب أن يحدث بتوافق وطني».