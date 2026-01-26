مجتمعات حول العالم تحصل على تمويل من المملكة المتحدة لحماية المحيطات

أعلنت الحكومة البريطانية أن مجتمعات في دول مثل بنجلاديش والفلبين والإكوادور ستحصل على حصة من تمويل بريطاني قدره 14 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) للحفاظ على المحيطات.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن هذا المبلغ سيدعم ثمانية مشاريع على الأقل في المناطق التي تواجه بعضاً من أسوأ آثار تغير المناخ فضلا عن تدهور حالة المحيطات.

ومن بين هذه المشاريع مشروع في الإكوادور لتركيب إضاءة ليد خضراء في شباك الصيد، والتي يمكن للسلاحف والقروش والشفانين والحيتان رؤيتها، مما يمنع صيدها العرضي.

وستدعم مبادرة أخرى شركة "إيكو كوليك" لتوسيع نظامها الشامل لاستعادة النفايات ليصل إلى 12 ألف منزل وشركة صغيرة في مدينة بورتو برينسيسا والمجتمعات الجزيرية المجاورة في الفلبين.

وستقوم ورشة آلات "ريسيكو" باستخدام التمويل لنشر مراكز إعادة تدوير تعمل بالطاقة الشمسية وتقودها المجتمعات المحلية، مرة أخرى في الفلبين، والتي ستحول النفايات البلاستيكية البحرية والمنزلية إلى منتجات للاستخدام والبيع المحلي.

وفي بنجلاديش، ستحصل منظمة "بادابون سانجو" على أموال لمجموعاتها وتعاونياتها السمكية التي تقودها النساء، واللواتي سيعملن على استعادة الموائل وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة وتعزيز الحفاظ على البيئة البحرية.

وتشير التقديرات إلى أن هذا سيساعد في تحويل ما يقدر بنحو 1100 طن من البلاستيك بعيدا عن مكبات النفايات والبيئة البحرية.