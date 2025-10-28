لجان المقاومة: حكومة نتنياهو تعلن الحرب على الوجود الفلسطيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علقت لجان المقاومة في فلسطين، على قرارات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتيرتش ومصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة نحو ألفي وحدة سكنية ومصادرة 26 ألف دونم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت لجان المقاومة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تمثل إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس واستمرار لحرب التطهير العرقي والاستئصال التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن القرارات الصادة عن الحكومة الإسرائيلية تكشف الوجه الحقيقي لـ«كيان الإبادة والإجرام الصهيوني»، وتمثل انعكاسًا لـ«الأطماع والمخططات الصهيونية العنصرية لكافة قادة الكيان الصهيوني».

وتابعت: «القرارات والمخططات الإستعمارية للحكومة الصهيونية تكشف عجز النظام الدولي عن بناء موقف موحد قادر للتصدي للجرائم الصهيوني وسياسة إزدواجية المعايير التي باتت عنواناً للتخاذل والنفاق الدولي».

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والأرض المحتلة عام 48 للانتفاض والثورة وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ردًا على «القرارات الإجرامية والتوسعية الصهيونية».