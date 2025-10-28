مجلس السيادة السوداني بعد سقوط الفاشر بقبضة الدعم السريع: ليست النهاية

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، إن "ما حدث للجيش في الفاشر يتطلب تماسك السودانيين".

جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الانسحاب من مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال عقار في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد ورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية: "ما جرى في الفاشر يدعونا للتفكير بمسئولية في الوطن"، وفق قناة العربية.

وأضاف أن البلاد تمر بلحظة صعبة لكنها ليست النهاية، وتعهد للشعب السوداني ببذل كل الجهود من أجل تجاوز هذه المحنة، وفق تعبيره.

بالتزامن، دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف "الفظاعات وجرائم الحرب" في الفاشر.

وأعرب في بيان، عن القلق البالغ حيال العنف المتصاعد والفظاعات التي تتحدث عنها تقارير من المدينة، وكرر إدانته لـ"جرائم الحرب المفترضة وعمليات قتل المدنيين التي تستهدف جماعات عرقية".

وبعدما أعلنت قوات الدعم السريع يوم الأحد الماضي، سيطرتها على الفاشر، بعد حصار دام 18 شهرًا.

وانتشرت مشاهد ومقاطع مصورة خلال الساعات الماضية، تظهر مسلحين يطلقون الرصاص الحي على مدنيين عزل أوقفوا بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة.