الخارجية في اليوم العالمي للمهاجر: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين أجنبي بين مهاجر ولاجئ

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر، اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التزام مصر الثابت بتبني مقاربة شاملة لإدارة ملف الهجرة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية، وتدعم حقوق المهاجرين وتعزز فرصهم في حياة أفضل، مع تعزيز الهجرة الآمنة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مصر كانت عبر العصور ولا تزال ملاذًا آمنًا للوافدين إليها، حيث تستضيف أكثر من 10 ملايين أجنبي من مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، وتعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم إيمانًا بدور مصر الريادي في الإقليم، والتزامًا بتعهداتها الدولية ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه المقيمين على أراضيها.

وجددت الوزارة التزام مصر بمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال اعتماد منهج متكامل لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يشمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتنموية طويلة الأمد، ويسهم في تعزيز مسارات وفرص الهجرة الشرعية الآمنة، لا سيما بين العمالة الماهرة، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بحيث تكون الهجرة خيارًا وليس اضطرارًا.

كما حثت الوزارة المواطنين، لا سيما الشباب، على توخي الحذر من مخاطر استدراجهم للعمل الوهمي في بعض البلدان عبر مواقع إلكترونية أو مكاتب توظيف، سواء بواسطة وسطاء مصريين أو أجانب، دون التأكد من صحة وسلامة فرص العمل عبر القنوات الشرعية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لعبور ودخول الدول الأجنبية من خلال التأشيرات القانونية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم الإنسانية، وتجنبًا لتكرار حوادث الهجرة غير الشرعية المؤسفة.