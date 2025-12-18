ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على شخص وسيدة يقدمان رشاوى للمواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الخدمات الأمنية لدائرة الباجور بالمنوفية من ضبط شخص وسيدة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية في يومها الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.