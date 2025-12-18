ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لتوجّهه الناخبين في منطقة المعصرة بدائرة حلوان بالقاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخص داخل أحد السرادقات بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المعصرة بحلوان بالقاهرة وبحوزته (جهاز لاب توب) وسط حشود من المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) وبحوزته جهاز اللاب توب، وبمواجهته أقر بقيامه باستغلال السرادق المشار إليه فى تسهيل إرشاد الناخبين المترددين على اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية في يومها الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.