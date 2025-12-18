ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على شخص يقدم رشاوى مالية للناخبين للتصويت لصالح مرشحين اثنين لمجلس النواب بدائرة أجا.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية من ضبط شخص له معلومات جنائية، بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة باثنين من المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهما.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية في يومها الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.