إصابة 10 من عناصر الشرطة الإسرائيلية في مواجهات مع الحريديم بالقدس

أصيب 10 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، وذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة مع «الحريديم» بالقدس، على خلفية اعتقال هارب من الخدمة العسكرية.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبرية، استُدعيت قوات شرطة كبيرة إلى موقع الحادث، فيما تعمد مثيرو الشغب قلب سيارة صغيرة ورشقوها بالحجارة والقمامة.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وألقت القبض على 4 من مثيري الشغب.

وأكد المفوض العام للشرطة داني ليفي، اعتزامه محاسبة جميع المتورطين، واصفًا الحادث بـ«الخطير للغاية».

وفي بيان لها، قالت الشرطة إن «عناصرها في القدس تعرضوا لهجوم من الحريديم، ما دفعها لاستدعاء المزيد من القوات، وبمجرد صولها، تجمع المئات من مثيري الشغب، ورشقوا الحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبات الشرطة وإصابة 10 من ضباطها».

من جانبه، أدان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أعمال الشغب، قائلاً: «أدين بشدة أعمال الشغب المتطرفة في القدس».

وأضاف: «إن الاعتداء على ضباط الشرطة من قبل مواطنين خارجين عن القانون خط أحمر. أؤكد دعمي لضباط الشرطة الإسرائيلية الذين يعملون ليل نهار بتفانٍ وعزيمة للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين والنظام العام».