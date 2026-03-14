قائد الجيش اللبناني يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في لبنان

أعرب قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، عن تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين قوة اليونيفيل وبين الجيش في ظل الأوضاع الدقيقة الحالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع قائد الجيش اللبنانى رودولف هيكل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيار لاكروا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل ديوداتو اباجنارا.

وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وجرى التشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية وتطبيق الجيش خطته.

كما أكّد الحاضرون دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية، ودورها خلال المرحلة المعقدة الراهنة.