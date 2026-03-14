إيران توقف شخصين للاشتباه في صلتهما بالموساد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن السلطات أوقفت شخصين بعد رصد محاولتهما إرسال مواقع الأماكن التي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وبحسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، فقد رصدت السلطات الشخصين وهما يحاولان إرسال الإحداثيات الجغرافية للأماكن والأهداف المهمة التي تعرضت للهجمات الأمريكية الإسرائيلية إلى الموساد، وتمكنت من توقيفهما.

وذكرت الوكالة أن الشخصين قاما أيضا بالتقاط صور للنقاط التي تعرضت للهجوم وإرسالها إلى مؤسسة إعلامية تبث مواد معادية لإيران.

من جهة أخرى، أعلنت وحدة الأمن العام التابعة للشرطة الإيرانية، في بيان، توقيف 54 شخصا "هاجموا ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة وكانوا يهدفون إلى إثارة الفوضى في المجتمع" خلال الساعات الـ72 الماضية.

ووفقا لوكالة فارس، أشار البيان إلى أن العملية استهدفت هؤلاء الأشخاص الذين وصفوا بأنهم "ملكيون" (مؤيدون لنجل الشاه محمد رضا بهلوي) و"جواسيس".

وأوضح البيان أن العملية شهدت أيضا ضبط 3 أسلحة نارية و76 سلاحا أبيض وقنبلة يدوية، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.