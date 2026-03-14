الجيش الإيراني: الهجوم الأمريكي على فرقاطتنا لن يمر دون رد

قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، السبت، إن الهجوم الأمريكي على فرقاطة تابعة للبحرية الإيرانية في المحيط الهندي لن يمر دون رد.

جاء ذلك في حديثه عن الهجوم الأمريكي على الفرقاطة الإيرانية "آيريس دينا" في 4 مارس الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأشار حاتمي إلى أن 104 بحارة إيرانيين فقدوا أرواحهم في الهجوم، مضيفا: "لن تذهب دماء هؤلاء الشهداء الـ104 سدى".

وتعرضت الفرقاطة الإيرانية "آيريس دينا" لهجوم من غواصة أمريكية في المياه الدولية بالمحيط الهندي، أثناء عودتها من مناورات ميلانو 2026 التي أُجريت في الهند.

وجاء استهداف الفرقاطة تزامنا مع هجمات تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير الماضي، وأودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.