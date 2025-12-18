3 إصابات برصاص الاحتلال في خان يونس ومدينة غزة

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ومدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواطنين أصيبا بجروح برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن فتى أصيب برصاص الاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 394 مدنيا فلسطينيا وإصابة 1075 آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الجيش الإسرائيلي أطلقت، صباح الخميس، نيرانها في عرض البحر قبالة مدينتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، دون أن تعرف حتى اللحظة تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.