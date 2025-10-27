 إيهاب الكومي: خطاب عقوبة دونجا لم يعلن في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 3:50 م القاهرة
إيهاب الكومي: خطاب عقوبة دونجا لم يعلن في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة

 الشروق
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 3:27 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 3:27 م

أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي أدان الثلاثي عبد الواحد السيد، نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي.

وأوضح الكومي في تصريحات إذاعية أن تقرير مراقب المباراة أكد على العقوبة بحق الثلاثي.

وأضاف أن عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا كانت رسمية وتم الإعلان عنها وقت تواجده، وأن اللاعب يحق له السفر إلى الإمارات.

كما أشار إلى أن جمال علام أكد له أن عقوبة دونجا تم إرسالها إلى نادي الزمالك، لكنه أوضح أن خطاب العقوبة لم يُعلن فعليًا في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة، مؤكداً أن الاتحاد الحالي تأكد من إرسال خطاب إيقاف دونجا إلى النادي.


