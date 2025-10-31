أبو مازن يقلد أحمد أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الجمعة، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين، بمناسبة قرب انتهاء مهامه أمينا عاما للجامعة.

يأتي هذا التكريم، تقديرا لمسيرته الدبلوماسية المتميزة، والعمل العربي المشترك، وتثمينا لجهوده في الدفاع عن قضايا أمته العربية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

بدوره، شكر أبو الغيط، الرئيس محمود عباس على هذا التكريم، معتبرا إياه فخرا وعزا له، ولكل الدبلوماسيين المصريين، وفي جامعة الدول العربية، مشيدا بصلابة وحكمة الرئيس وصمود الشعب الفلسطيني.

وحضر التكريم عن الجانب الفلسطيني كل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

وعن جانب جامعة الدول العربية، الأمناء العامين المساعدين السفير حسام زكي، والسفير فائد مصطفى.