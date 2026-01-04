أطباء بلا حدود تحذر من إنهاء عملياتها في غزة ما لم تتراجع إسرائيل عن قرارها

أرسلت منظمة أطباء بلا حدود، رسالة تحذير بإنهاء أعمالها وعملياتها في قطاع غزة خلال شهر مارس المقبل، في حال لم تتراجع سلطات الاحتلال عن قرار حظرها، إلى جانب أنشطة 36 منظمة أخرى.

وأكدت سلطات الاحتلال أنها «ستنفذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزودها بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد، فيما وصفت «أطباء بلا حدود» هذا القرار بأنه «تجاوز فاضح».

وقالت رئيسة «أطباء بلا حدود» إيزابيل دوفورني لإذاعة «فرانس إنتر»: «للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن تكون أسماء الموظفين مسجلة، وقد انتهت صلاحية هذا التسجيل في ديسمبر 2025».

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، تضم «أطباء بلا حدود» نحو 40 موظفا دوليا في قطاع غزة، وتتعاون مع 800 موظف فلسطيني في 8 مستشفيات.

وقالت دوفورني: «لا يزال لدينا موظفون دوليون تمكنوا حديثا خلال الأيام القليلة الماضية من دخول غزة».

وأضافت: «نحن ثاني أكبر موزع للمياه في قطاع غزة، في العام 2025 عالجنا ما يزيد قليلا على 100 ألف شخص من المصابين بحروق أو إصابات مختلفة، كما نحتل المرتبة الثانية من ناحية عدد الولادات التي نجريها».

واعتبرت دوفورني أن القرار الإسرائيلي نابع من كون المنظمات غير الحكومية «تشهد على العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي» في غزة.

ونوهت أنه «لم يُسمح للصحفيين الدوليين مطلقا بدخول غزة، في حين يستهدف الجيش الإسرائيلي الصحفيين المحليين ويقتلهم».

وأشارت إلى أن «أكثر من 500 عامل في المجال الإنساني قُتلوا -بينهم 15 عضوا من منظمة أطباء بلا حدود"- في غارات إسرائيلية منذ أكتوبر 2023».