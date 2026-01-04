اشتباكات بين شرطة إسرائيل ومتظاهرين حريديم أمام مكتب تجنيد بالقدس

• واعتقال متظاهر، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"



اندلعت اشتباكات، الأحد، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من المتدينين اليهود المتشددين "الحريديم" الرافضين للخدمة العسكرية، أمام مكتب تجنيد في القدس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشرطة استخدمت المياه العادمة في محاولة تفريق الحريديم الذين حاولوا إغلاق الطريق عند مدخل مكتب التجنيد.

وأفادت باعتقال أحد المتظاهرين أثناء اشتباكات مع الشرطة بأمام مكتب التجنيد بالقدس.

من جانبها، أفادت هيئة البث الرسمية، بأن مئات من طلاب المدارس الدينية "يشيفا"، تظاهروا في مدينة "كريات أونو" قرب تل أبيب، في محاولة لمنع وصول المجندين الجدد إلى مكتب التجنيد في منطقة "تل هاشومير" بالمدينة.

وفي الأشهر الماضية، اندلعت مواجهات عديدة بين قوات الشرطة والحريديم، على خلفية رفضهم التجنيد في الجيش.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش منذ قرار المحكمة العليا عام 2024 إلزامهم بالخدمة العسكرية ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

و"الحريديم" يشكلون نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهي حاليا 26 عاما.

وتصاعدت الانتقادات في إسرائيل لحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية تهرب "الحريديم" من التجنيد وسط معاناة الجيش من نقص عددي أثناء شنه عدة حروب إقليمية.

ففي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، ثم حربين على لبنان وإيران، وغارات جوية وتوغلات برية بالجارتين سوريا ولبنان، وغارات على اليمن.