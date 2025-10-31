تركيا: وزراء خارجية من دول بالشرق الأوسط يستعدون للاجتماع في إسطنبول بشأن غزة

يستعد وزراء خارجية من عدة دول شرق أوسطية للاجتماع في إسطنبول، يوم الاثنين المقبل، لبحث الخطوات المحتملة التالية في عملية السلام، حسبما أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة.

وأكد فيدان للصحفيين في أنقرة، اليوم الجمعة، أن الاجتماع سيضم وزراء من الدول الثماني التي شاركت في محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة.

وحتى الآن، لم تؤكد أي من تلك الدول على حضورها الاجتماع.

يشار إلى أن المناقشات السابقة في نيويورك شملت ممثلين من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.

ولا يزال وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية هشًا.

ويظل تنفيذ المراحل التالية من عملية السلام -ومن بينها نزع سلاح حماس- أمرا غير مؤكد.