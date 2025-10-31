طرح الأغنية الدعائية لفيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا، أغنية باشا، وهي الأغنية الرسمية الدعائية للفيلم، وذلك عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

أغنية باشا لفيلم قصر الباشا، تقديم مؤدي المهرجانات مسلم، ومن كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وجيتار قطاكش، وصولوهات صاصا الشافعي، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية رواجًا لدى الجمهور لما تحمله من لون جديد.

إعلان فيلم قصر الباشا

وسبق وطرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم قصر الباشا، حيث ظهر محاولات أحمد حاتم للبحث عن قاتل مجهول بمساعدة حسين فهمي وظهر أيضا عدد من أبطال العمل منهم احمد فهيم وصدقي صخر وهيثم زيدان ومحمد القس وأمير صلاح الدين.



ومن المقرر طرح الفيلم يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل وايضا من المقرر اقامة العرض الخاص للفيلم في إحدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

أبطال فيلم قصر الباشا

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وانتاج ah media production ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا وهيثم زيدان.

فيلم قصر الباشا

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

الفيلم يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية.

يذكر إنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية.