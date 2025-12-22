نصح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين، المواطنين بعدم الانجراف وراء المكاسب السريعة للفضة، بعد القفزة السعرية التي شهدتها الأسعار وبلغت نحو 116% خلال عام واحد.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس 2» بواقعة يناير 1980 حين تلاعب «الأخوين هانت» بالسوق، وأدى إلى ارتفاع سعر الأونصة إلى 50 دولارًا، قبل أن ينهار السعر إلى 7 دولارات في العام نفسه.

وحذر من أن ما يحدث حاليًا قد يحمل أوجه تشابه مع تلك الواقعة، لا سيما في ظل التوجيه العالمي للاستثمار في الفضة، مدفوعا بطلب صناعي كبير من الصين يقدر بنحو 14 ألف طن لاستخدامه في صناعات البطاريات والألواح الشمسية، قائلا: «الكميات رهيبة، ولذلك أنا أخاف جدًا من التلاعب في أسعار الفضة رغم كونها مهنتي، ولكن دائمًا ما يكون لدي حذر شديد منها نتيجة لما حدث في 1980».

وأضاف أن تراجع أسعار الفضة «سيكون سريعًا»، ولا بد أن يحدث هبوط في أسعارها، حتى إذا حدثت زيادات أخرى، ناصحا بشراء الذهب عوضا عن الفضة.

وأكد أن وضع الذهب يختلف كليا عن الفضة، موضحا أن أسباب ارتفاعه «واضحة وصريحة» وتستند إلى أسس اقتصادية متينة، من بينها نقص المعروض من الخام الملموس، وتزايد إقبال البنوك المركزية وصناديق الاستثمار العالمية على شرائه كأداة تحوط ضد تراجع قيمة الدولار، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار إلى أن مكاسب الذهب منذ بداية العام وحده تجاوزت 68%، مع توقعات من بنك «جولدمان ساكس» بأن تواصل الأسعار ارتفاعها لتصل إلى 4900 للأوقية خلال 2026 مقابل 4338 دولارا في الوقت الحالي.