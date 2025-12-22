قال الفنان أحمد العوضي، إن منهجه في منح الفرص ودعم المواهب الشابة في أعماله يمثل امتدادًا لمدرسة تعلّمها من «معلمه الأول» الفنان الراحل نور الشريف، الذي كان له الفضل في منحه فرصته الأولى.

وأضاف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC»، أن الفنان نور الشريف منحه فرصة المشاركة في مسلسلي «ما تخافوش» و«الدالي 3»، قائلا: «أنا ببقى عايز أدي فرص، زي ما أنا كنت أحب آخد فرصة.. زي ما أستاذ نور الشريف عمل معايا، أنا اتعلمت منه».

وأعرب عن سعادته بنجاح وسطوع الفنانة كارولين عزمي بعد مشاركتها معه في مسلسلي «حق عرب» و«فهد البطل»، وكذلك الفنانة يارا السكري، وريم عامر، وأحمد ماجد، متابعا: «أستاذ نور الشريف كان يكتشف مخرجين وممثلين ونجمات منذ صغره، وأنا تأثرت به؛ لأنه بالنسبة لي المعلم الأول والمثل الأعلى، وكنت أحلم أن أراه فقط في الحقيقة».

وأشار إلى أن جميع نجوم جيله خرجوا «من عباءة جيل العظماء» مثل الفنان عادل إمام، ونور الشريف، ويحيى الفخراني، لافتا إلى خروجه من عباءة الفنان نور الشريف، وكذلك الفنان مصطفى شعبان وحسن الرداد، بينما خرج محمد رمضان من عباءة الراحل عمر الشريف.

ولفت إلى حرصه على إعادة تقديم بعض الفنانين في أدوار مختلفة، مستشهدا بالبطل الرياضي الشحات مبروك الذي سيقدم دورا «عظيما ومفاجأة» للجمهور في مسلسل رمضان هذا الموسم، وكذلك بالفنانة ريم سامي التي ستقدم دورا «عبقريا ومختلفا»، كما ستقدم الفنانة الشابة سارة بركة هذا العام.