الدفاع الروسية: تدمير 41 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظوماتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إلى تدمير المسيرات الأوكرانية فوق أراضي إقليم كراسنودار وفوق البحر الأسود وفوق مقاطعة بريانسك.

وفي سياق متصل، أكدت الدفاع الروسية، أن طاقم راجمة صواريخ "جراد- بي إم - 21" التابع لقوات "تولا" الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي؛ ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة أوكرانية.