بن غفير ينشر مقطع فيديو جديد يتفاخر فيه بتعذيب الاسرى الفلسطينيين

ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو عبر تلجرام -اليوم الجمعة- واقفا أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممدّدين أرضا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، يشير إليهم ويدعو إلى إعدامهم.

وقال الوزير اليميني المتطرف، في هذا المقطع "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين" حسب وصفه.

وقع وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء على أمر يقضي بمنع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، بادعاء أن هذه الزيارات "ستلحق مسا خطيرا بأمن الدولة".

ويشمل القرار اسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن سديتمان سيء السمعة.

وبحسب وزارة الجيش، فإن الأمر سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وُقّع الأمر بناءً على صلاحية الوزير بموجب المادة ١٢ (أ) (٢) (ب) واستنادًا إلى رأي الشاباك وبموجب الأمر، ستُمنع الزيارات عن آلاف الاسرى الواردة أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة بالأمر.