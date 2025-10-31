ما خطورة الحديد الزائد في الجسم؟

قرأت الموضوع المهم الذى نشرته صفحة صحة وتغذية وكانت فيه إشارة إلى أهمية الحديد لدى كبار السن خاصة. أحب أن أنوه بأن للحديد مخاطر كثيرة خاصة لدى كبار السن. أجريت عملية قلب مفتوح وأنا فى الثامنة والستين من عمرى. تناولت بعدها قدرًا كبيرًا من أقراص الحديد رغبة منى فى تعويض كم الدم الذى فقدته حتى إن ذلك انعكس فى تحاليل الدم الأمر الذى تنبه إليه الطبيب فطلب منى التوقف تمامًا عن تناوله.

يحيى عبدالحميد الزامل - محامٍ

نعم رغم أهمية عنصر الحديد خاصة للأطفال وكبار السن والسيدات فى بدايات الحمل فإن الإسراف فى تناوله يؤدى إلى مخاطر يجب الحذر منها.

أهم العمليات الحيوية التى يدخل فيها الحديد هو إنتاج الهيمجلوبين اللازم لعمل كرات الدم الحمراء سواء فى إنتاجها الذى إذا انحسر كان السبب فى الأنيميا وتداعياتها. كذلك دور الهيمجلوبين الحيوى والمهم فى عملية التنفس وتبادل الغازات الأكسجين وثانى أكسيد الكربون.

رغم أهمية الحديد لكبار السن لمقاومة الأنيميا فإن ترسب الحديد فى أنسجة المخ فى تلك المرحلة من العمر ربما كان أحد العوامل التى تسهم فى حدوث أمراض خطيرة، مثل الألزهايمر وانسحاب الذاكرة.

يفرز الجسم أحد البروتينات المسماة فيرتنين (Feritinin) للاتحاد بعنصر الهيم من الحديد كإحدى وسائل تخزين الحديد فى الجسم لحين الحاجة إليه. زيادة نسبة هذا البروتين فى الدم ينبئ فى أحيان كثيرة عن احتمالات الإصابة بمرص السكر من النوع الثانى.

لتلك الأسباب يجب بالفعل أن يتوخى كبار السن الحذر فى تناول الحديد سواء فى صورة مكملات غذائية مصنعة أو من مصادره الطبيعية إذا كانوا فى أمان من تداعيات الأنيميا ويسجل الهيمجلوبين لديهم معدلات طبيعية.

مراعاة تناول جرعات محدودة من الحديد لكبار السن يشمل ضرورة تناولهم كميات محدودة من اللحوم الحمراء، أنواع سيريال الإفطار المدعمة بالحديد، أنواع الخضراوات داكنة الخضرة، ومنها السبانخ، الشاى الأخضر والكركم عناصر طبيعية تنزع الحديد الزائد فى الدم فى عملية يطلق عليها كيلاشن Chelation بينما فيتامين (جـ) يزيد من امتصاص الحديد إذا ما تم تناوله مع عناصر غذائية غنية بالحديد. فهم كيفية الاستفادة من الحديد أو التخلص منه أمر يجب أن يدرس بعناية حتى يتحقق الغرض من ضرورة البحث عنه أو تفاديه.