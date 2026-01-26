 تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص أثناء الإقلاع في مطار أمريكي - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 6:09 ص القاهرة
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 5:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 5:25 ص

تحطمت طائرة خاصة تحمل على متنها 8 أشخاص أثناء إقلاعها في مطار بانجور بولاية مين الأمريكية يوم الأحد، حسبما أفادت إدارة الطيران المدني الاتحادية الأمريكية.

 

 


