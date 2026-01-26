تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص أثناء الإقلاع في مطار أمريكي

الأكثر قراءة
تصويت
تحطمت طائرة خاصة تحمل على متنها 8 أشخاص أثناء إقلاعها في مطار بانجور بولاية مين الأمريكية يوم الأحد، حسبما أفادت إدارة الطيران المدني الاتحادية الأمريكية.