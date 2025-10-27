قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن «المصريين سيشعرون بالفخر» خلال حفل الافتتاح على إنجاز المتحف المصري الكبير الذي يتوج حلما استمر لأكثر من عشرين عامًا.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن ما حدث خلال موكب المومياوات الملكية، «سيتكرر على نطاق أوسع وبإبهار عالمي»، لافتا إلى أن موكب المومياوات، الذي أقيم في ظل جائحة كورونا، نجح في خلق «شغف شديد» بالآثار المصرية لدى المواطنين ورفع سقف التوقعات.

وأشاد بحالة «التكاتف» غير المسبوقة بين كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها المتابعة الدورية للرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام من رئيس مجلس الوزراء الذي يعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لمتابعة جاهزية المشروع.

ولفت إلى تجهيز المتحف ليصبح «متحف أخضر» في مصر، من خلال ترشيد الطاقة، وتركيب ألواح شمسية على نطاق واسع لتوليد الكهرباء النظيفة بالتعاون مع شركاء دوليين، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتنقية الهواء، وتطبيق تصنيف القمامة، وتوقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة لتنفيذ خطة تشجير واسعة.

ونوه أن تصميم المبنى يسمح بدخول الإضاءة والتهوية من زوايا محددة، لتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية وأنظمة التكييف، لافتا إلى الانتهاء من إعداد تقارير «الحياد الكربوني» خلال العامين الماضيين.

وأعلنت الحكومة أن السبت 1 نوفمبر، إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور قادة ووفود من مختلف دول العالم.