كايا كالاس: الضغط الدولي ضروري لإجبار روسيا على التفاوض الحقيقي ووقف حرب أوكرانيا

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يظل حليفًا للولايات المتحدة رغم عدم الاتفاق دائمًا على جميع القضايا، مؤكدة أن هناك توترات معروفة يتم العمل على معالجتها.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جهود أوروبا وأمريكا وأوكرانيا كانت متركزة على تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرة إلى أن السلام يحتاج إلى تعاون طرفين، بينما الحرب قد يشنها طرف واحد فقط.

وأوضحت أنّ روسيا تواصل قصف البنية التحتية المدنية، ما يدل على عدم رغبتها الحقيقية في السلام، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود والضغط الدولي لإجبارها على الدخول في مفاوضات حقيقية.

وأكدت كالاس أن اجتماع «تحالف الراغبين» الذي عُقد هذا الأسبوع في باريس حضرته الولايات المتحدة وسعى لتعزيز أمن أوكرانيا.

وشددت على أهمية البناء على هذه الجهود والتأكيد على احترام القانون الدولي، مع الإشارة إلى أن القدرة على ممارسة ضغط كافٍ على روسيا ستكون العامل الحاسم لتحويل التظاهر بالتفاوض إلى مفاوضات حقيقية لوقف الحرب.