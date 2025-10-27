محافظ الإسكندرية يقود جولة ميدانية بالعجمي لإزالة تعديات الباعة الجائلين ومراقبة الأسعار

أجرى أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة لتفقد منطقة الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لالتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، ومراقبة أسعار السلع، والاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين بجميع الأحياء.

وخلال جولته أسفل كوبري الكيلو 21، تابع المحافظ أسعار السلع والمعروضات، مشددًا على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، مع توجيه البائعين ببيع السلع بأسعار مناسبة وعدم استغلال المواطنين أو المغالاة في الأسعار. كما كلف المحافظ رئيس حي العجمي بإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، لتسهيل حركة المرور والمارة بالشارع، وإزالة كافة وصلات الكهرباء المخالفة، بالإضافة إلى تفقد تراخيص المحال وإعدام الأغذية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك التي تم ضبطها في بعض المحال.

كما تفقد محافظ الإسكندرية المخابز بشارع الصفا بداية كوبري الكيلو 21، واستفسر عن سعر الرغيف ووزنه، واستمع أثناء المرور إلى شكاوى ومطالب المواطنين، موجهًا إدارة المرور بتنظيم حملات دورية على المواقف للتأكد من توافر وسائل المواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص سيارات الأجرة أسفل كوبري الكيلو 21 ومتفرعاته.

وأكد المحافظ ضرورة الحد من تواجد المشردين أسفل كوبري الكيلو 21، من خلال التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وإدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني، وسحب تراخيص المركبات المخالفة لمنع التكدس المروري بالمنطقة.

وفي ختام جولته، حرص المحافظ على تفقد إحدى المستشفيات التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بحي العجمي، وذلك للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات، حيث استفسر من المسؤولين بالمستشفى عن أعداد المترددين اليومية، وتوافر التخصصات المختلفة، وأسعار الدخول للعيادات الخارجية.

وقد جاءت الجولة بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي العجمي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.