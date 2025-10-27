 أطلس السعادة يكشف مستوى رضا الألمان عن حياتهم - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 8:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

أطلس السعادة يكشف مستوى رضا الألمان عن حياتهم

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 8:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 8:28 ص

 ما مدى رضا المواطنين في ألمانيا عن حياتهم؟ من المنتظر أن يجيب عن هذا السؤال ما يُعرف باسم "أطلس السعادة"، والذي من المقرر نشره رسميا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتُجرى هذه الدراسة المنتظمة حول رضا الألمان عن حياتهم منذ عام 2011، حيث تبحث من بين أمور أخرى في العوامل التي تؤثر على الشعور العام بالحياة. كما تُحدّد الدراسة في أي ولاية يشعر السكان بأعلى درجات الرضا.

وخلال جائحة كورونا، وصل مستوى رضا الألمان إلى أدنى نقطة له، ثم شهد تحسنا طفيفا منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي تصدّرت ولاية هامبورج القائمة، بينما جاءت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في المرتبة الأخيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك