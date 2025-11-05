ترامب يحدد سببين لخسارة الجمهوريين في نيويورك

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء سببين رئيسيين لفشل الحزب الجمهوري في الانتخابات التي جرت في الولايات الأمريكية على مستوى الحكام ورؤساء البلديات.



وقال ترامب في أجدد تصريحاته، إنه "لم يكن ترامب على بطاقة الاقتراع، والبلاد في حالة إغلاق، هذان هما السببان لخسارة الجمهوريين في الانتخابات الليلة" وفقا لاستطلاعات الرأي.

يأتي تعليق ترامب، بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات نيويورك، الذي تمكن من حصد عدد كبير من الأصوات في المدينة رغم الهجوم الحاد والمتكرر الذي شنه عليه ترامب.

في غضون ذلك، حقق الديمقراطيون فوزا في انتخابات حكام وبلديات أمريكية، فقد فازت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر في سباق حاكم ولاية فرجينيا.

وفاز الديمقراطي أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس.

وفي أتلانتا، فاز أندريه ديكنز بولاية ثانية في سباق رئاسة البلدية.

كما فازت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا.

وفاز الديمقراطي كوري أكونور بسباق رئاسة بلدية بيتسبرج.