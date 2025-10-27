رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تعاون أوثق بين بلاده والصين واليابان مع آسيان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اليوم الاثنين إنه يجب على كوريا الجنوبية والصين واليابان تكثيف التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الناشئة، بما في ذلك الحمائية التجارية وتحولات سلاسل الإمداد العالمية.

وأدلى لي بهذه التصريحات خلال قمة آسيان+3 في كوالالمبور، التي حضرها رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال: "اليوم، نواجه تحديات اقتصادية جغرافية جديدة مثل الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية". وأضاف: "يجب علينا تسريع التعاون ضمن إطار الآسيان+3 الذي يضم كوريا الجنوبية والصين واليابان".

ورحب لي بتبني بيان مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي خلال القمة متعددة الأطراف التي تشمل دول شمال شرق آسيا الثلاث، قائلا إن هذه الخطوة "تأتي في الوقت المناسب جدا".