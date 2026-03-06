تلقى نادي النصر ضربة قوية بعد الكشف عن تطورات إصابة نجمه وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تعرض لها خلال مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أن الإصابة أكثر خطورة مما كان متوقعًا في البداية، الأمر الذي أثار القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفريق.

وفي هذا السياق، أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، أن رونالدو سيغادر إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل استكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف طبيبه الخاص، على أمل تسريع عملية التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يغيب النجم البرتغالي عن مواجهة النصر المقبلة أمام فريق نيوم، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف.