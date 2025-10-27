رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على شكاوى المواطنين بشأن نقص أدوية المناعة والأورام.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» إن هناك نقصا بحوالي 200 صنف خلال العام 2025، مقارنة بـ 2024 الذي شهد نقصا في حوالي 3 آلاف دواء في أزمة غير مسبوقة في تاريخ قطاع الدواء.

وأوضح أن من النواقص الحالية «أدوية استراتيجية هامة ومنقذة للحياة»، على رأسها بعض أدوية المناعة، وأدوية ضعف عضلة القلب، والحقن الهرمونية، وبعض الأقراص الشهيرة لمرضى السكري، مضيفا أنها «قد تكون متوفرة ولكن ليس بالكمية أو بالسهولة الحصول عليها».

وأوضح أن «هناك أزمات، ولكن هيئة الدواء تستقبل الشكاوى على الخط الساخن 15301»، داعيا أي مريض يواجه صعوبة في العثور على دواء إلى الاتصال بهذا الرقم، لإرشاده إلى أقرب مكان يتوفر فيه العلاج المطلوب.

واختتم كاشفا عن تواصله مع هيئة الدواء الأسبوع الماضي، والتي أكدت ضخ كميات كبيرة من الأدوية الناقصة وخاصة المنقذة الحياة وأدوية المناعة في الأسواق قريبًا.