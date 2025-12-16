كوريا الجنوبية: إصدار الحكم بشأن تهمة عرقلة الرئيس السابق للعدالة 16 يناير المقبل

قالت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكمها الشهر المقبل بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يون سوك-يول عرقل العدالة من خلال منع المحققين من احتجازه ردا على فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت هيئة المحكمة المشرفة على محاكمة الرئيس السابق في محكمة وسط العاصمة سول إن جلسة النطق بالحكم ستُعقد في 16 يناير المقبل، مستشهدةً بقانون يقتضي بإصدار الحكم الأولي في غضون ستة أشهر من توجيه الاتهام من قبل فريق المحقق الخاص الذي حقق في قضيته.

وسيكون هذا أول حكم يصدر في القضايا الأربع التي يواجهها يون فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. كما سيصدر قبل يومين من انتهاء الفترة القانونية المقررة لاعتقاله.

يشار إلى أن يون يواجه تهم عرقلة العدالة، وانتهاك حقوق تسعة من أعضاء مجلس الوزراء الذين لم يتم استدعاؤهم إلى اجتماع لمراجعة خطته لفرض الأحكام العرفية، وصياغة وإتلاف إعلان منقح بعد رفع المرسوم، وأمر بحذف سجلات الهاتف الآمنة.

وتم توجيه لائحة الاتهامات من قبل فريق المستشار الخاص تشو إيون-سوك في 17 يوليو الماضي.

وقالت هيئة المحكمة إنها تعتزم إنهاء جلسات الاستماع للقضية في 26 ديسمبر الجاري ، مع إصدار توصية الفريق بالعقوبات والبيان الختامي للمتهم.