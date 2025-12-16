قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت خلال عام 2025 ما بين 18.5 إلى 19 مليون سائح، متوقعًا تحقيق إيرادات سياحية قدرها 17.8 مليار دولار.

وتوقع خلال تصريحات لقناة «CNBC عربية»، صباح الثلاثاء، تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7% في العام الجديد، خاصة أن أسعار المنشآت السياحية ارتفعت جدًا.

وأكد أن المتداول بشأن انخفاض متوسط إنفاق السائح في مصر غير صحيح، مضيفًا: «بإجراء مقارنات وجدنا أن إنفاق السائح في مصر مقارنة بالدول المجاورة منضبط، والمتوسط ازداد بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%».

وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن ملف الآثار المصرية المهربة، موضحًا أن السلطات نجحت في استعادة حوالي 30 ألف قطعة خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن تلك الآثار تنقسم إلى: مسروقة مهربة، وأخرى خرجت بطريقة مشكوك في صحتها، مؤكدًا أن الوزارة بها إدارة تتابع المزادات العالمية والأسواق السوداء لتتبع القطع المصرية المختلفة.