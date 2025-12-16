يرفض نادي المصري البورسعيدي التفريط في مهاجم الفريق الأول لكرة القدم صلاح محسن، بعد العرض الأخير الذي تلقاه من الوداد البيضاوي المغربي.

وكلف كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، محمد موسى عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة بالنادي، بسرعة إنهاء ملف تجديد عقد صلاح محسن، وذلك بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادي الوداد.

وينتهي عقد صلاح محسن مع النادي المصري بنهاية الموسم المقبل 2026-2027، وكان اللاعب قد انضم إلى الفريق البورسعيدي عقب فسخ تعاقده مع الأهلي في يناير 2024، وذلك لمدة موسمين ونصف.

وتألق صلاح محسن مع المصري في الموسم الجاري ليصبح أحد أهم الركائز الأساسية في هجوم الفريق البورسعيدي، بعدما احتل ترتيب هدافي الفريق برصيد 5 أهداف في الدوري المحلي، بالإضافة إلى صناعة هدف آخر.