مولودية الجزائر والترجي وصن داونز يلحقون بـ الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق مولودية الجزائر لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع كولومب الكاميروني، مساء الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليظفر فريق المولودية بورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة، التي توج بها عام 1976.

وكان مولودية الجزائر قد تعادل 1 / 1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بالكاميرون الأسبوع الماضي، ليحجز بطاقة الصعود لدور المجموعات، نظرا لتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي فريقين في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وفقا للائحة المسابقة.

ويعد المولودية الممثل الثاني للكرة الجزائرية في البطولة القارية، بعد شبيبة القبائل، الذي بلغ دور المجموعات أيضا بعدما أطاح بفريق الاتحاد المنستيري التونسي في وقت سابق.

لحق الترجي التونسي بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما كرر تفوقه على ضيفه رحيمو بطل بوركينا فاسو.

وتغلب الترجي 3 / صفر على رحيمو، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وكان الترجي، الذي توج بكأس البطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، سبق له الفوز 1 / صفر على رحيمو في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي في بوركينا فاسو، ليفوز 4 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبات الترجي هو الممثل الوحيد للكرة التونسية في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد الخروج المبكر للاتحاد المنستيري على يد شبيبة القبائل الجزائري من الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

كما تأهل فريقا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني لمرحلة المجموعات، حيث تغلب صن داونز 2 / صفر على ضيفه ريمو ستارز النيجيري، مساء الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية، الذي شهد أيضا تعادل سيمبا بدون أهداف مع ضيفه نسينجيزيني هوتسبيرز بطل إيسواتيني.

بتلك النتيجة، كرر صن داونز، الفائز باللقب عام 2016، تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن فاز 5 / 1 في نيجيريا، ليظفر بورقة الترشح لدور المجموعات عن جدارة، عقب فوزه 7 / 1 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وفي اللقاء الآخر، عجز سيمبا ونسينجيزيني عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة.

واستفاد سيمبا من فوزه 3 / صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب، ليواصل مشواره في البطولة ويحجز مقعدا بدور المجموعات في البطولة.

وصعد فريق الملعب المالي عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه نواذيبو الموريتاني، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين في العاصمة الموريتانية نواكشوط انتهت بالتعادل 1 / 1، ليظفر الفريق المالي بورقة الترشح لمرحلة المجموعات في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.