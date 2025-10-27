شعبة الدواجن: زيادات السولار والبوتاجاز سترفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الارتفاع الأخير في أسعار السولار والبوتاجاز سيؤثر بالطبع على زيادة تكلفة إنتاج الدواجن، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي يتطلب زيادة التدفئة في المزارع.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» أن «أي زيادة في مدخلات الإنتاج تنعكس سلبيا على زيادة سعر المنتج النهائي»، مؤكدا أن هذا التأثير سيظهر مع دخول ذروة الشتاء، والتي تتطلب تدفئة تصل في بعض المناطق إلى 24 ساعة يوميا.

وشدد على ضرورة تشجيع التربية المنزلية والريفية، قائلا: «نريد أن يعود الريف المصري منتجا مرة أخرى بدلا من أن يعتمد على المدينة»، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر المشاريع متناهية الصغر التي يمكن لربات البيوت البدء بها بقروض ميسرة من جهات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

واستشهد بنجاح هذه التجربة 2020، مشيرا إلى وصول نسبة مساهمة التربية الريفية إلى 30% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن.

وأشار إلى أن أزمة نقص الأعلاف الكبرى خلال 2022 نتيجة عجز الدولار، أدت إلى خروجهم من القطاع، قائلا: «الناس كلها خرجت وقتها ورمت الكتاكيت في الشوارع، حتى الريف رفض يستلم الكتاكيت» لعدم قدرتهم على توفير الأعلاف.