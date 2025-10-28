لابيد: حكومة نتنياهو مسئولة عن إعادة الجثامين لأنها قتلت بعهدها

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل مسئولية إعادة ما تبقى من جثامين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم قتلوا في عهدها.

ومساء الاثنين، أعلن مكتب نتنياهو تسلم رفات أسير إسرائيلي عبر طواقم الصليب الأحمر، ليرتفع عدد الجثامين التي تسلمتها تل أبيب إلى 17 من أصل 28.

يأتي ذلك في وقت يوجد فيه 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض، وفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأضاف لابيد في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة: "أبلغنا الأمريكيون مسبقًا أن عودة آخر القتلى ستستغرق وقتًا".

وتابع: "هذا واجب هذه الحكومة، هؤلاء الأشخاص اختطفوا وقُتلوا في عهدها، هذا هو رئيس وزراء 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وهذه هي حكومة 7 أكتوبر، وعليهم إعادة القتلى"، في إشارة إلى فشل الحكومة بالتصدي لهجوم مقاتلي حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في ذلك اليوم.

وأردف لابيد: "كنا نعلم مسبقًا أن هذه عملية معقدة وأن العثور على بعض الجثث أو انتشالها سيستغرق وقتا، وهذا لا يبرر العودة إلى القتال الشامل، ولكنه أيضًا لا يبرر صمت دولة إسرائيل. علينا العمل حتى يعود الجميع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء جلسة نقاش بشأن سلوك حركة حماس، على خلفية رغبة إسرائيل في فرض عقوبات على المنظمة بسبب فشلها في إعادة القتلى وانتهاك الاتفاق"، وفق ادعائها.

وأضافت الهيئة أن الرفات التي أعادتها حماس مساء الاثنين من غزة هي "بقايا جثمان مختطف تمت إعادة جثته سابقا ودفنت في إسرائيل".

كما قال مكتب نتنياهو في بيان الثلاثاء: "بعد استكمال عملية التعرف صباح اليوم، تبيّن أنه تم مساء أمس (الاثنين) إعادة بقايا رفات تعود للمختطف أوفير تسرفاتي، الذي أُعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين. وتم تسليم رسالة إلى عائلته".

وقبل أسبوع، سلط جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وقال: "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، وآخرون لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

واستطرد فانس: "لن أحدد مهلة نهائية لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

وفي 10 أكتوبرالجاري، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق يوقف الإبادة الجماعية بغزة، ويقضي بتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، في استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.