11 إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام جامعة بيرزيت برام الله

أصيب 11 طالبا، يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 11 إصابة لطلاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت شمال رام الله.

بدورها، قالت مسئولة العلاقات العامة في الجامعة نيردين الميمي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.

وأضافت أن القوات حطّمت البوابة الرئيسة للجامعة واقتحمت عدة مبانٍ وكليات، واستولت على معدات تعود للحركة الطلابية.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الجامعة، واحتجزت الطلبة بداخلها.

واعتدت القوات على الصحفيين كريم خمايسة ومعتصم سقف الحيط خلال تغطيتهما اقتحام الجامعة.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال خلال اقتحامها حرم الجامعة، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية عاصم خليل.



بدورها، أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت.



وقالت إن هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية كافة التي تُجرِّم انتهاك حُرمة الجامعات والمُؤسسات التعليمية عمومًا.



وأكدت أنَّ الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات الوطنية وطلبتها والعاملين فيها؛ وإنما سيبقون مُتمسكين برسالة العلم والتعلُّم.



وجدّدت الوزارة، دعوتها للاتحاد الدّولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربيّة، وكل المُؤسّسات والمُنظَّمات الدَّوليَّة والحقوقيَّة والإعلاميَّة لفضح ولجم هذه الانتهاكات المُتواصلة بحق التعليم العالي الفلسطيني، واتخاذ موقف حازم تجاهها.