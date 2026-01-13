أمين صندوق البيطريين: التعاون مع الجامعة الأمريكية يتضمن حزمة برامج تغطي التحديات التي تواجه الأطباء

قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور محمود حمدي، إن النقابة وقعت تعاونًا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في إطار رؤية شاملة يقودها النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، لتطوير قدرات الطبيب البيطري ووضع ملف التأهيل المهني على رأس أولويات العمل النقابي.

وأوضح الدكتور محمود حمدي، خلال حفل توقيع البروتوكول لإطلاق حزمة برامج تدريبية متخصصة للأطباء البيطريين بشروط مميزة، أن هذا التعاون يتجاوز مجرد التدريب، بل يستهدف إحداث تغيير جذري في الفكر المهني للطبيب البيطري، من خلال حزمة برامج متكاملة تم اختيارها بعناية لتغطي مختلف التحديات التي تواجه الأطباء البيطريين بعد التخرج، وفي مقدمتها برامج اللغة الإنجليزية المتخصصة والإعداد لاختبارات «توفل» و«آيلتس»، بما يفتح آفاق السفر والمنح والبحث العلمي الدولي.

وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين أن الاتفاق يشمل كذلك برامج في إدارة العيادات البيطرية والموارد البشرية وإدارة سلاسل الإمداد، لتحويل الطبيب البيطري من ممارس فردي إلى مدير قادر على إدارة المنظومات والمشروعات بأسس اقتصادية وعلمية سليمة، إلى جانب إدخال مجالات مستقبلية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البيطري، وبرامج ريادة الأعمال والتسويق واكتساب العملاء.

ووجه الدكتور محمود حمدي رسالة للأطباء البيطريين بأن الشهادة الجامعية تمثل البداية فقط، بينما يصنع التميز المهني الفارق الحقيقي، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات المعتمدة دوليًا ستسهم في صقل المهارات الشخصية في التواصل والقيادة، وجعل الكوادر البيطرية المصرية مطلوبة في كبرى الشركات المحلية والدولية.

ودعا أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين جميع الأطباء البيطريين والطلاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة، موجّهًا الشكر والتقدير للدكتور محمود علام وفريق عمل الجامعة الأمريكية بالقاهرة على هذا التعاون، الذي اعتبره حجر زاوية في بناء مستقبل مشرق لمهنة الطب البيطري.

وكانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، قد وقعت بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بتنسيق من أمين صندوق النقابة الدكتور محمود حمدي، لإطلاق حزمة برامج تدريبية متخصصة موجهة للأطباء البيطريين وبشروط مميزة.

وتشمل البرامج المقدمة للأطباء البيطريين أيضًا برنامج اللغة الإنجليزية المتخصص للأطباء البيطريين في المجال البيطري، وبرنامج الإعداد والتحضير لاختبارات اللغة الإنجليزية الدولية IELTS/TOEFL، وبرنامج التمكين الوظيفي وريادة الأعمال للأطباء البيطريين، وبرنامج الموارد البشرية وإدارة العيادات البيطرية.

كما تتضمن القائمة أيضًا برنامج تطوير الأعمال والتسويق واكتساب العملاء، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والبيانات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البيطري، وبرنامج إدارة سلاسل الإمداد، وبرنامج تطوير المهارات الشخصية ومهارات التواصل اللازمة للنجاح والتميز.