حماس: الاحتلال أعاق دخول مساعدات من دول معينة وسمح بإدخال معدات لا تكفي لاستخراج جثامين الأسرى

قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن الحركة تضع التفاصيل الفنية واللوجستية بشأن عمليات البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين أمام غرفة العمليات الموجودة في القاهرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى التابعة لحماس، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تواصل باستمرار إطلاع الوسطاء على التفاصيل بشأن استخراج جثامين الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن هناك تفهمًا منهم ومحاولة للمساعدة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال أعاق دخول المساعدات من دول معينة وسمح بإدخال معدات لا تكفي لعملية الاستخراج بشكل كامل وسريع.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو عبر منصة إكس، إن الرفات التي تسلمته إسرائيل مساء أمس يعود إلى القتيل أوفير تسرفاتي، الذي أُعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين.

وأضاف أن هذا الأمر يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق من قبل حماس، في اتهام جديد من إسرائيل للحركة بأنها لا تلتزم بإعادة جثامين الأسرى القتلى.

وأفادت الحكومة الإسرائيلية، بأنه من المقرر أن يعقد نتنياهو جلسة أمنية لبحث الخطوات التي تتخذها إسرائيل في مواجهة ما سمتها «الانتهاكات».