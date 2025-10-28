مهرجان الفضاءات غير التقليدية يطلق اسم مجدي كامل على دورته الرابعة



أعلنت إدارة مهرجان الفضاءات غير التقليدية عن إطلاق اسم الفنان مجدي كامل علي الدورة الرابعة من المهرجان، والتي تنطلق فعالياتها في ال30 أكتوبر الجاري، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة تحت قيادة الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد، الفنان هشام صبرة مدير المهرجان، الفنان عبد الرحمن المغربي رئيس اتحاد طلاب المعهد، الفنان محمد إسناوي المدير تنفيذي للمهرجان و الفنانة جينا حميد منسق عام المهرجان.

يذكر أن الفنان الدكتور مجدي بدأ مسيرته الفنية قبل تخرجه بعام من معهد الفنون المسرحية، واستعان به المخرج عاطف الطيب، ليقوم بدور صغير فى فيلم دماء على الأسفلت عام 1992، لتبدأ بعدها مسيرة طويلة لـمجدي كامل وتخرج من المعهد بتقدير جيد جدًا، وأصبح معيدًا في المعهد، واشترك في عدة أفلام ومسلسلات يذكر منها، فتاة من اسرائيل، مرسيدس، اختفاء جعفر المصري، حبك نار، ظرف طارئ وغيرها وفي 2015 قام بالبطولة المطلقة للمسلسل التليفزيوني ماريونيت، ويذكر أن من أهم أدواره قيامه بدور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل العندليب في 2006، ودور محمود الابن الأكبر في فيلم التجربة الدنماركية من بطولة عادل إمام ، ودور الضابط ماهر في الفيلم الكوميدي "بوحة" أمام محمد سعد.

يهدف المهرجان إلي تسليط الضوء على مسرح الفضاءات كأحد الأشكال المسرحية النادرة والمختلفة، نظرًا لقربه من الجمهور وطبيعته التفاعلية، إضافةً إلى بساطة إنتاجه مما يُتيح إمكانية تجوال عروضه في المحافظات، وتمثيل مصر في المهرجانات الدولية وتجدر الإشارة إلي أن المهرجان إنتاج ذاتي بالكامل، دون ميزانيات مخصصة للمخرجين أو المشاركين، مما يُبرز إصرار طلاب المعهد على إنجاحه بجهودهم الذاتية.