قصف متبادل بين حماس وجيش الاحتلال في رفح الفلسطينية

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، بوقوع قصف متبادل بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء الثلاثاء، إلى أن الجيش هاجم قبل قليل، أهدافًا زعم أنها تشكل تهديدًا لقواته في غزة.

وزعمت أن الهجوم يأتي ردًا على انتهاك حماس للاتفاق بإطلاق النار على الجنود، متوقعة أن يوسع الجيش «بنك أهدافه» في المستقبل.

وبحسب وكالة «معا»، أكد موقع «حدشوت للو تسنزورا» العبري، إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بنيران قناص في منطقة رفح.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من حماس أطلقت النار نحو قوة إسرائيلية في رفح.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات الحربية في أجواء المدينة.



