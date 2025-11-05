كاليفورنيا توافق على اقتراح إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولاية

وافق الناخبون في ولاية كاليفورنيا على خريطة دوائر انتخابية جديدة لمجلس النواب الأمريكي وضعها الديمقراطيون، في خطوة تمنح الحزب فرصة لزيادة مقاعده في انتخابات التجديد النصفي.



وحسب شبكة NBC News تسمح هذه الموافقة للديمقراطيين في كاليفورنيا بالتحايل مؤقتا على اللجنة المستقلة التي تشرف عادة على عملية إعادة تقسيم الدوائر، لتمرير خريطة انتخابية أكثر ميلا لحزبهم.

ويتوقع أن يساهم هذا القرار في الحد من العجز السياسي الذي يعانيه الديمقراطيون، وإن لم يقض عليه تماما، بعد أن أعادت ولايات جمهورية عدة، وعلى رأسها تكساس، رسم خرائطها الانتخابية هذا العام لتعزيز مكاسب الحزب الجمهوري.



وفي تكساس، يأمل الجمهوريون في الحصول على خمسة مقاعد إضافية بموجب التقسيم الجديد، كما أُقرت خرائط انتخابية جديدة في ميزوري وكارولاينا الشمالية تمنح الحزب مقعدا إضافيا في كل ولاية. كذلك، قد تصب إعادة التقسيم الإلزامية المرتقبة في ولاية أوهايو في مصلحة الجمهوريين.

وفي المقابل، يسعى بعض الحكام والمشرعين الديمقراطيين إلى إعادة رسم خرائطهم الانتخابية، لكنهم يواجهون عقبات قانونية وإجرائية أكبر، بعدما تخلت ولايات ديمقراطية كثيرة خلال السنوات الأخيرة عن سلطة إعادة التقسيم لصالح لجان مستقلة أو مشتركة بين الحزبين.

ودفع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بقوة نحو تمرير خطة إعادة التقسيم الجديدة، متهما الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين بمحاولة "تلفيق" انتخابات التجديد النصفي من خلال إعادة رسم خرائط الكونغرس لتحقيق مكاسب حزبية واضحة خارج الدورة الدورية المعتادة المرتبطة بالتعداد السكاني.

وسمّى الديمقراطيون في كاليفورنيا القانون الذي أجاز الانتخابات الخاصة هذه باسم "قانون مواجهة تزوير الانتخابات" أو (Proposition 50)، فيما جاءت الإعلانات الدعائية المؤيدة له لتؤكد هذا الموقف.

وأعلن الحاكم نيوسوم مساء الثلاثاء فوز المعسكر المؤيد، واصفا النتيجة بأنها جزء من "ليلة قوية للحزب الديمقراطي في مختلف أنحاء البلاد" وضربة موجهة لترامب.

وقال نيوسوم: "يا لها من ليلة للحزب الديمقراطي، الحزب الذي يعيش مرحلة صعود ويقف على قدميه بعد أن كان على كعبيه. من الساحل إلى الساحل، ومن البحر إلى البحر المتلألئ".

وأضاف: "نحن فخورون هنا في كاليفورنيا بأن نكون جزءاً من هذه اللحظة، وفخورون بما فعله شعب كاليفورنيا الليلة بإرسال رسالة قوية إلى رئيس تاريخي. نعم، دونالد ترامب رئيس تاريخي، لكنه الرئيس الأكثر إثارة للجدل وغير المحبوب في التاريخ الحديث".

وترسل كاليفورنيا حاليا 43 ديمقراطيا وتسعة جمهوريين إلى الكونغرس، لكن تحليلات مستقلة لخريطة الدوائر الجديدة تشير إلى أن الخطوط الجديدة قد تمنح الديمقراطيين فرصة لقلب ما يصل إلى خمسة مقاعد، عبر جعل إعادة انتخاب النواب الجمهوريين دوغ لامالفا، داريل عيسى، كين كالفرت، كيفن كيلي، وديفيد فالادايو أكثر صعوبة.

ولا تزال النتيجة النهائية غير مضمونة، إذ سبق لهؤلاء النواب أن خاضوا وفازوا في معارك انتخابية صعبة، لكن إضافة مزيد من الناخبين الديمقراطيين إلى دوائرهم ستجعل المنافسة أكثر صعوبة في الخريف المقبل، خصوصا أن الحزب الحاكم يواجه عادة تحديات انتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي.