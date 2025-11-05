منظمة اليهود من أجل السلام: فوز ممداني يظهر رغبة سكان نيويورك في طي صفحة السياسة الانقسامية

رحبت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" بفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بانتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك.

واعتبرت المنظمة أن فوز ممداني برئاسة البلدية أظهر أن أعدادا كبيرة من اليهود في نيويورك دعموا حملته بسبب دعمه لحقوق الفلسطينيين، وليس رغما عن هذا الدعم"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت بيث ميلر، المديرة السياسية في المنظمة، في بيان إن زهران خاض حملته وفاز بناء على أجندة تتمحور حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والكرامة لجميع مجتمعات مدينة نيويورك، واستنادا إلى سياسة قائمة على الثبات في الموقف، فالقيم لا تتوقف عند حدود المدينة، وكذلك استنادا إلى رؤية للحرية والكرامة لكل الناس لا تقف عند حدود نيويورك أيضا".

وأضافت ميلر أن "دفتر السياسة القديم الذي حاول استبعاد الفلسطينيين ومحو إنسانيتهم يقترب من نهايته".

وقالت ميلر إن فوز ممداني يمثل رسالة واضحة للحزب الديمقراطي مفادها أن أجندة تقدمية تشمل حقوق الفلسطينيين هي أجندة تحظى بالشعبية.

وأشارت ميلر إلى أن المرشح المستقل أندرو كومو والمتبرعين له حاولوا استخدام التخويف وتسييس معاداة السامية كسلاح، لكن تلك الجهود فشلت.

وقالت ميلر: "يريد سكان نيويورك طي صفحة السياسة التي تعتمد على تقسيم مجتمعاتنا والهجوم عليها". وأضافت: "نريد أن نبني مستقبلا يزدهر فيه الجميع معا".

وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات حصول ممداني على 50.4% من الأصوات مقابل 41.6% لمنافسه أندرو كومو بينما جاء الجمهوري كورتس سيلوا في المركز الثالث بنسبة بلغت 7.1%، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الامريكية.

ويُمثل فوز ممداني انتصارا للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

وحقق ممداني تاريخا جديدا باعتباره أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك وأول شخص من جنوب آسيا يتولى هذا المنصب، وأحد أصغر من انتُخبوا عمدة في العصر الحديث.