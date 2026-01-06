تظاهر آلاف اليهود المتشددين (الحريديم)، مساء الثلاثاء، بمدينة القدس الغربية رفضا للتجنيد بالجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تجمّع آلاف المتظاهرين الحريديم في منطقة شارع بار إيلان بالقدس، في وقفة احتجاجية ضد التجنيد".

وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها عدد من الحاخامات من بينهم موشيه تسيداكا، رئيس مدرسة "بورات يوسف" الدينية، أحد أبرز الأصوات المعارضة للتجنيد في الأوساط السفاردية (اليهود من أصول إسبانية وشرقية).

وفي مقطع فيديو نُشر الاثنين، دعا الحاخام تسيداكا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، قائلا إن المشاركة فيها "واجب عظيم وفريضة"، وأعرب عن أمله بأن تُسهم المسيرة في إلغاء قرار التجنيد الإجباري.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد انتشرت الشرطة في منطقة شارع بار إيلان والشوارع المجاورة، وتم التنسيق المسبق مع الشرطة، ويجري تنفيذ الاحتجاج "وفقًا للخطة الموضوعة مع منظميه".

وتأتي هذه التطورات مع استمرار مناقشة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية (يشيفا) المتفرغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما أنه حذف بنودًا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتهدد الأحزاب "الحريدية" بعدم دعم الموازنة العامة للدولة في حال عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد.

وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر 2026.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.