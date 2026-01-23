ناشطون: حصيلة قتلى حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران تتجاوز 5 آلاف

ذكر ناشطون أن حصيلة قتلى حملة القمع ضد الاحتجاجات التي شملت أنحاء إيران تجاوزت 5 آلاف شخص، مع وجود مخاوف من سقوط المزيد من القتلى.

وقدمت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، هذه الحصيلة. وكانت الوكالة دقيقة في جولات سابقة من الاضطرابات في إيران، وهي تعتمد على شبكة من الناشطين داخل إيران للتحقق من الوفيات.

وكانت الحكومة الإيرانية قد قدمت أول حصيلة رسمية للقتلى يوم الأربعاء، قائلة إن 3117 شخصاً قتلوا. وقد دأب النظام الثيوقراطي في إيران في الماضي على تقليل أعداد القتلى أو عدم الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن الاضطرابات.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من تقييم حصيلة القتلى، نظرا لأن السلطات قطعت خدمة الإنترنت في إيران على مدى يزيد عن الأسبوعين كما أنها ما زالت تعطل حاليا المكالمات الدولية.